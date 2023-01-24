Elazığ’daki silahlı kavgaya 2 tutuklama

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Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da, husumetli 2 kişi arasında çıkan, cep telefonu kamerasına da yansıyan silahlı kavga sonrası gözaltına alınan 3 şüpheliden Ömer Özbay ve Murat Ünal tutuklandı. Özbay’ın 23, Ünal’ın ise 63 suçtan kaydının olduğu belirtildi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Ataşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Ömer Özbay ile Murat Ünal arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda taraflar, tabancayla birbirlerine ateş etti. Kimsenin yaralanmadığı olayda tabancalardan çıkan mermiler, çevredeki otomobillere isabet etti. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ömer Özbay ile Murat Ünal ve ismi öğrenilemeyen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden tabanca ile birbirlerine ateş eden Özbay’ın 23, Ünal’ın ise 63 suçtan kaydı olduğu belirlendi. İsmi öğrenilemeyen şüpheli de serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Özbay ile Murat Ünal, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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