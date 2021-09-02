Elazığ’daki örtü yangını kontrol altında

Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’ın Arıcak ilçesi Bükardı beldesinde dün çıkan örtü yangını, kontrol altına alındı.

Arıcak ilçesine bağlı Bükardı beldesinde dün sabah saatlerinde örtü yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle de kısa sürede büyüdü. Ekipler, dağlık olması nedeniyle alevlere müdahale etmekte zorlandı. Bugün öğle saatlerine kadar devam eden yangın, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, belediye personeli ve köylülerin ortak çabasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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