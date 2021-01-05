Elazığ’daki kazada ölen 4 kişinin kimlikleri belli oldu (2)

KAZADA ÖLENLER TOPRAĞA VERİLDİ

Elazığ’da, dün akşam hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 4 kişiden Mehmet (65), eşi Makbule Kaya (68) ve kızları Sevgi Sesveren (32), Vali Erkaya Yırık ve Belediye Başkanı Şahin Eşrefoğlu’nun da katıldığı cenaze töreni ile Asri Mezarlık’ta, Hüseyin Yiğit ise (24) Maden ilçesinde gözyaşları ile defnedildi.

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,(DHA)