Elazığ’da zorlu kış şartlarında aşılama çalışması/ Ek fotoğraflar

Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs aşısıyla ilgili, "Zorunlu aşıya taraftar değilim. Ama gönüllülük olarak...