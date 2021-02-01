Ana Sayfa Güncel Haberler Elazığ’da zorlu kış şartlarında aşılama çalışması/ Ek fotoğraflar
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Antalya’da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor (2)
METREKAREYE 180 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ, RÜZGAR 132 KİLOMETRE HIZA ULAŞTI Antalya'da hayatı olumsuz etkileyen yağmur ve fırtınanın akşam saatlerine kadar etkisini devam ettirmesi bekleniyor. Meteoroloji...
Ek fotoğraflar//Çin aşısının 3 buçuk milyon dozluk ikinci bölümü İstanbul’da
Enver ALAS-Soner HASIRCIOĞLU-Buğra AKAY /İSTANBUL DHA - TÜRKİYE'nin Çin'den satın aldığı inaktif koronavirüs aşısının 10 milyon dozluk sevkiyatının 3.5 milyon dozluk ikinci bölümü Türkiye'ye...
Prof. Dr. Özlü: Zorunlu aşıya taraftar değilim
Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs aşısıyla ilgili, "Zorunlu aşıya taraftar değilim. Ama gönüllülük olarak...
Ağıldan 124 koyun çalan 7 kişi tutuklandı
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