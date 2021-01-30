Elazığ’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 gözaltı

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da, jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda; 5 gram metamfetamin, 3 gram esrar ve 60 hap ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışma kapsamında B.C.C. (31) ve Y.E.’nin (61) kente uyuşturucu getirecekleri bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda şüpheliler, gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 5 gram metamfetamin, 3 gram toz esrar ve 60 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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