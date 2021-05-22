Elazığ’da üç aracın karıştığı kazada 14 yaralı

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da yolcu minibüsü, otomobil ve motosikletin karıştığı kazada 1’i ağır, 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ulukent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi’nde meydana geldi. 23 M 0270 plakalı şehir içi toplu taşıma yapan yolcu minibüsü, 01 AED 763 plakalı otomobil ve 23 TD 545 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada, 1’i ağır 14 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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