Elazığ’da TOKİ tarafından yapılan konutlar için kura çekimi yapıldı

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da, 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremin ardından Toplu Konut İdaresi’nce (TOKİ) Akçakiraz Beldesi’nde yapımı tamamlanan 111 konut için kura çekimi yapıldı.

Sivrice ilçesinde meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8’lik depremin ardından TOKİ tarafından depremzedeler için yeni konutların inşa çalışmaları sürüyor. Akçakiraz Beldesi’nde yapılan 111 konutun hak sahibinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. İl Özel İdaresi’nde yapılan kura çekimine katılan Vali Erkaya Yırık, 24 Ocak’taki depremde binlerce vatandaşın mağdur olduğunu belirterek, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yapmış olduğu çalışmayla ilk günden itibaren 19 bin 500 toplu konutu planlamak suretiyle inşaatına başladı. Bugüne kadar devam eden inşaat çalışmaları neticesinde 13 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Dilek Sitesi başta olmak üzere Yazıkonak Beldesi, Karşıyaka Mahallesi ve bugün de Akçakiraz Beldesi ile birlikte çekeceğimiz kuralarla vatandaşlarımızın tamamlanmış olan konutlarını teslim etmeye devam ediyoruz. Bugün Akçakiraz’da devletimizin yapmış olduğu 111 konutun kura çekimini birlikte gerçekleştireceğiz” dedi. Konuşmaların ardından yapılan kurayla hak sahipleri belirlendi.

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