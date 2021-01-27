Elazığ’da şarampole yuvarlanan otomobil, ters döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da, kontrolden çıkıp, şarampole devrilerek, ters dönen otomobildeki sürücü İdris Erener yaşamını yitirdi, yanındaki kişi ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Kuzey Çevre Yolu Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana geldi. İdris Erener’in kullandığı 23 HA 090 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, şarampole devrilip, ters döndü. Kazada sürücü Erener, hayatını kaybederken, yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İdris Erener’in cansız bedeni de otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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