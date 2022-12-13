Elazığ’da otobüs şoförü, bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

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Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da belediye otobüsünde fenalaşan kadın yolcu, ilk yardım yapıldıktan sonra, güzergahını değiştiren şoför tarafından hastaneye yetiştirildi. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ’da belediyeye ait yolcu otobüsünde fenalaşarak bayılan ve ismi öğrenilemeyen kadını fark eden diğer yolcular, durumu sürücü Şevket Yılmaz’a bildirdi. Yolcuya ilk yardım uygulandıktan sonra, sağlık ekiplerine haber verildi. Sürücü Yılmaz, zaman kaybetmemek için otobüsün dörtlülerini yakıp, seyir güzergahından çıkarak Fırat Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne geldi. Yolcu, sağlık çalışanları tarafından otobüste yapılan müdahelenin ardından acil servise götürüldü.

Kadın yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, o anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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