Elazığ’da, okullarda İstiklal Marşı okundu

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nın ülke genelinde aldığı karar doğrultusunda, Elazığ’daki okullarda bayrak töreni yapılarak, İstiklal Marşı okundu. Öğrenciler, evlerinin balkon ve pencereleri ile EBA TV üzerinden törene eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni haftaya başlanırken, tüm okullarda bayrak töreni düzenlenmesi ve İstiklal Marşı okunması kararının ardından Elazığ’daki okullarda da tören yapıldı. İhsan Tangülü Ortaokulu’nda düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı. Saat 10.00’da tüm okullarda İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekildi. Öğrenciler de evlerinin balkon ve pencereleri ile EBA TV üzerinden törene eşlik etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, “Çocuklarımız uzun zamandır İstiklal Marşı’na katılmadılar. Onlar EBA TV üzerinden katıldı, bizler de okullarımızda idarecilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte maskeye ve fiziki mesafeye dikkat ederek İstiklal Marşı’mızı okuduk. Temennimiz, en kısa sürede öğrencilerimizle okullarımızda buluşmak; İstiklal Marşı’mızı daha gür, daha canlı söylemek” dedi.

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