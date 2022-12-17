Elazığ’da marketten 100 bin TL’lik hırsızlık kamerada

- Reklam -

Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da bir markete giren şüphelinin, 100 bin TL değerinde sigara, cep telefonu ve bir miktar parayı çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Kültür Mahallesi’nde bulunan Mehmet Aktı’ya ait markette meydana geldi. Yüzünü boyunlukla kapatan şüpheli, marketin küçük penceresini kırarak içeri girdi. Toplam değeri yaklaşık 100 bin TL olan sigara, cep telefonu ve bir miktar nakit parayı mont ve yanında getirdiği poşetin içine koyarak marketten çıktı. İş yerini açtığında hırsızlığı fark eden Mehmet Aktı, durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -