ELAZIĞ’da, koronavirüs testleri pozitif çıkan 9 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından alkışlarla taburcu edildi.

Elazığ’da çeşitli günlerde koronavirüs testleri pozitif çıkan 9 kişi, hastanede tedaviye alındı. Tedavileri başarıyla sonuçlanan 9 hasta, taburcu oldu. Sağlık çalışanları koronavirüsten taburcu olanları alkışlarla uğurladı.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 9 kişinin koronavirüsten taburcu olmasın ardından sağlık çalışanlarına teşekkürlerini ileterek, “İlimizde tedavileri devam eden 9 pozitif vakamız tedavi edilerek taburcu edilmiştir. Bu zor süreçte fedakarca çalışan tüm sağlık personelimize şehrimiz adına canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi. 

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