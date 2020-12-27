Elazığ’da korkutan deprem

Elazığ merkezde, Richter ölçeğine göre, 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Diyarbakır, Malatya ve Şırnak gibi bölge illerinde de hissedildi. Kentte dün de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise 5.3’lük depremin ardından şu ana kadar olumsuz durumun olmadığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Elazığ merkezde, saat 09.37’de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15,94 kilometre derinliğinde olan deprem, Diyarbakır, Malatya ve Şırnak gibi bölge illerinde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.6, merkez üssünü ise Kavaktepe köyü olarak açıkladı.

Öte yandan Elazığ’da, dün de Sivrice ilçesi merkezli saat 14.09’da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

AFAD: 14 ARTÇI DEPREM OLDU



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’da meydana gelen 5.3’lük depremin ardından 14 artçı sarsıntı daha olduğunu, tarama faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı. AFAD’dan yapılan yazılı açıklamada, Elazığ merkezde saat 09.37’de, 15,94 kilometre derinlikte 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı. Deprem sonrası büyüklükleri 1.1 ve 2.8 arasında değişen 14 artçı sarsıntının daha meydana geldiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:



“Deprem sonrasında Elazığ başta olmak üzere Malatya, Diyarbakır ve bölge ile gerçekleştirilen tarama faaliyeti neticesinde hâlihazırda herhangi olumsuz ihbar ve durumun olmadığı bilgisi alınmıştır. İl AFAD Müdürlükleri eşgüdümünde tarama faaliyetlerine devam edilmektedir. Elazığ’a tedbir amaçlı Diyarbakır AFAD Arama Kurtarma ekibimiz sevk edilmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile gerçekleştirilen görüşme de enerji hatlarında herhangi bir kesinti meydana gelmediği bilgisi alınmıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile gerçekleştirilen görüşmelerde haberleşme, ulaştırma ve altyapı sistemlerinde herhangi bir hasar ve kesinti meydana gelmediği bilgisi alınmıştır.” Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)

BAKAN SOYLU: CAN KAYBI VE HASAR İHBARI YOK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kentte 5.3’lük depremin ardından şu ana kadar olumsuz durumun olmadığını belirtti. Bakan Soylu, Twitter’dan yayımladığı mesajında, “Elazığ merkezde saat 09.37’de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 km derinlikte bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz. Meydana gelen depremde 10.15 itibarıyla valiliğimiz, il jandarma, emniyet, 112 Acil Çağrı, Elazığ Muhtarlar Koordinasyon Hattı ve AFAD’ın aramalarından elde ettiğimiz bilgi çerçevesinde herhangi bir can kaybı ve hasar ihbarı yoktur. Gelişmeleri açıklamaya devam edeceğiz” dedi.

BAKAN KURUM: HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise deprem sonrası olumsuz durumla karşılaşılmadığını belirtip, sosyal medyadan “Elazığ’da meydana gelen deprem sonrasında ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarına başladılar. Şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi bütün afetlerden korusun” mesajını paylaştı.

VALİ YIRIK: OLUMSUZLUK YOK

Elazığ Valisi Erkaya Yırık da sosyal medya hesabından, deprem nedeniyle şu an için olumsuzluk tespit edilmediğini ve çalışmaların devam ettiğini belirterek, “İlimizde 09.30 itibariyle meydana gelen depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler. Tespit halinde paylaşım yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” açıklamasında bulundu.

PANİKLE PENCEREDEN ATLADI



Elazığ’da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Panik anlarının kaydedildiği bir görüntüye göre, deprem anında sokakta olanlar koşmaya başladı. Paniğe kapılan bir kişi de bulunduğu dairedeki pencereden yola atladı. Ayağa kalkmaya çalışan kişi, kısa sürede yere yığıldı. Ayağının kırıldığı sanılan kişiye, sokakta bulunan belediye ekipleri yardım etti.

VALİ ERKAYA YIRIK: DEPREM DÜNKÜNDEN BİRAZ DAHA ŞİDDETLİ OLDU



Elazığ Valisi Erkaya Yırık, 09.37’de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak, dün yaşanan 4.1 büyüklüğünde gerçekleşen depremi de anımsatarak şöyle dedi:



“Merkeze bağlı Kavaktepe köyü merkezli 5.3 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Gerek 24 Ocak’ta yaşanan deprem gerekse daha sonraki artçılar ve bugün sabah yaşadığımız deprem nedeniyle Elazığlı vatandaşlarımıza, milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bugünkü deprem dünkünden biraz daha şiddetli oldu. AFAD, UMKE, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığımızın; haber merkezleri vasıtasıyla yapılan tespitlerde, özellikle AFAD ekiplerimizin sahada yapmış olduğu, halen devam eden taramalarda herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmemesi en büyük kazancımız. Yine arkadaşlarımız çalışmalarını yürütüyorlar. Bize ulaşan konuları, hususları, olumsuzlukları biz kamuoyuyla paylaşacağız. Şu anda çalışmalar yürütülüyor. Kriz merkezindeyiz ve gelen tüm ihbarları da değerlendirip gereğini yapıyoruz.”



MALATYA’DA DA HİSSSEDİLDİ

Elazığ’da meydana gelen deprem hissedildiği Malatya’da korkuya neden oldu.



Elazığ’da, saat 09.37’de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem Malatya’da da hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında ise cadde ve sokaklar boş kaldı.