Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da, polis ekiplerince durdurulan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 9 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yapılan denetimlerde, şüphe üzerine durdurulan A.K.’nin üst aramasında 9 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.K., çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Elazığ’da kokainle yakalanan şüpheli tutuklandı
Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da, polis ekiplerince durdurulan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 9 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yapılan denetimlerde, şüphe üzerine durdurulan A.K.’nin üst aramasında 9 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.K., çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.