Elazığ’da kaybolan çocuğu jandarma buldu

Tunceli'de, üniversite öğrencisi Hatun K. (20), okul masraflarını çıkarmak için çalıştığı pastanede bulaşık yıkadığı sırada iş arkadaşı ve aynı zamanda işletmecinin akrabası olan Hüseyin P.'nin tacizine uğradı. Hüseyin P.'nin (47), kendisini zorla öptüğünü ve öpülen yeri bulaşık yıkama teliyle kazıdığını öne süren Hatun K., suç duyurusunda bulundu. Hatun K., "Gerçekten intihar edecek duruma geldim. Bulaşık yıkarken sürekli arkama bakıp, korku yaşıyorum. Bende bir travma oluştu, onunla çalıştığım için gerçekten utanıyorum" dedi.