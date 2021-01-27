Elazığ’da kaybolan 3 yaşında çocuk, bitkin halde bulundu

Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da dün gece saatlerinde kaybolan Ömer Asaf Uçar (3), yaklaşık 2 saat sonra jandarma tarafından soğuktan üşümüş ve bitkin halde bulunarak ailesine teslim edildi.

Yazıkonak beldesinde yaşayan Ömer Asaf Uçar’ın dün gece saatlerinde kaybolduğu ihbarı üzerine, jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda Ömer Asaf, evine 2 kilometre mesafede, soğuktan üşümüş ve bitkin halde bulundu. Hastaneye götürülen çocuk yapılan sağlık kontrolünün ardından, ailesine teslim edildi. Çocuklarına kavuşan aile, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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