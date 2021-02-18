Elazığ’da, karda kick boks antrenmanı yaptılar

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından evlerinin önüne çıkan kick boks sporcusu iki genç, karda antrenman yaptı. Arkadaşları da o anlar cep telefonlarıyla kaydetti.

Kentte dün geceden beri etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kick boks sporcusu Mahmut Güneş ve Eyüphan Yıldırım da, kar yağışıyla birlikte gece saatlerinde şortla evlerinin önüne çıkarak, soğuk havaya rağmen antrenman yaptı. Arkadaşları da o anları cep telefonu kameralarıyla görüntülerek paylaştı.

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