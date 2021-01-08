Elazığ’da kamyonetler çarpıştı: 6 yaralı

Geçen hafta sevgi üzerine birkaç cümle düşüncelerimi pay etmiştim, bu hafta AŞK üzerine yazmaya çalışacağım. Aşka bakış, toplumların ve insanların genel karakterlerinin de bir anlamda yansımasıdır. Aşk; özgüvendir, sevgi paylaşımıdır, var olduğunuz kadar da var etme duygusudur kısacası, kendi yarattığınız tanrıya tapma içgüdüsüdür.