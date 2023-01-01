Elazığ’da güvenlik güçlerine ‘çorba’, yeni doğan bebeklere ‘altın’

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Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da kent protokolü, yeni yıla görevi başında giren güvenlik güçleri ile bir araya gelip çorba ikram etti, yılın ilk bebeklerine de altın hediye edildi.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, beraberinde Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Evren ve Emniyet Müdürü Celal Sel ile birlikte, 2023’ün ilk anlarında çeşitli ziyaretlerde bulundu. Hankendi bölgesindeki yol kontrol uygulamasında nöbet tutan jandarma ekiplerini ve Abudallahpaşa Mahallesindeki polis karakolunu ziyaret eden protokol üyeleri, güvenlik güçlerinin yeni yıllarını kutlarken Öğretmenevi önündeki alanda çorba ikram etti. Vali Toraman, daha sonra Elazığ’da yılın ilk doğan bebeklerini ziyaret etti. Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde dünyaya gelen 3 erkek çocuğuna Vali Ömer Toraman ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından altın takıldı.

‘320 EKİPLE VAZİFE BAŞINDAYIZ’

Ziyarette konuşan Vali Ömer Toraman, 320 ekiple yılbaşı tedbirlerinin uygulandığını belirterek, “2022’den 23’e geçerken bu saat itibarıyla Türkiye genelinde yılbaşı heyecanı yaşanıyor. Bu çerçeve de biz de Sayın İçişleri Bakanımızın yayınlamış olduğu yılbaşı tedbirleri genelgesi kapsamında planlamalarımızı yaptık, tedbirlerimizi aldık. Arkadaşlarımız görevlerinin başındalar. Bu tip önemli günlerde, bayramlarda, yılbaşında, özel günlerde aslında vatandaşlarımızın huzur, emniyet ve asayiş içerisinde geçirmeleri için 7/24 vazife başında olan pek çok kamu görevlisi ve çalışan var. Bu yılbaşında da Elazığ’da huzur içerisinde geçmesi için her türlü tedbirimizi aldık. İl genelinde toplam emniyet ve Jandarma personeli dahil olmak üzere 320 ekiple vazife başındayız. İl genelinde 2 bin 354 personellerimizle emniyet ve asayişi sağlamaya çalışıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmedi. İlimizde yılbaşı gecesi İnşallah huzur içerisinde geçirilecek. Bu vesileyle kıymetli Elazığlı hemşirelerimize hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi sunuyoruz, yeni yıllarını tebrik ediyoruz” diye konuştu. (DHA)

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