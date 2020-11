Elazığ’da depremzedeler için yapılan 10 bin konut sahiplerini bekliyor

Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN- Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA) – ELAZIĞ’daki 6.8’lik depremin ardından yıkılan konutların yerine yeni konutların yapımı sürüyor. İnşa edilen 19 bin 500 konuttan 10 bini yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilecek. Konteyner kentlerde kalan depremzedeler evlerine kavuşacağı günü heyecanla bekliyor. Taşınacakları konutu eşi ve bebeğiyle birlikte görmeye giden depremzedelerden Handan Pala, depremde evlerinin yıkıldığını, komşularının enkaz altında kaldığını ve çok kötü şeyler yaşadıklarını belirterek, “Bu süreçte devletimiz bizi konteyner kentlere yerleştirdi. Orada her türlü ihtiyacımızı karşıladılar. Şu anda evlerimiz yapıldı, örnek daireleri gezdik. Her şey çok güzel yapılmış” dedi.

24 Ocak’ta merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılanlar için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca (TOKİ), vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak için 19 bin 500 konut inşa edildi. Yılsonuna kadar 10 bin konutun hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor. Konteyner kentlerde yeni konutlarına kavuşmak isteyen depremzedeleri de heyecan sarmış durumda. Birçok depremzede, yapımı tamamlanan ve kuraları çekilme aşamasında olan konutlarını görmek için taşınacakları daireleri görmeye gidiyor.

‘BU KADAR KISA SÜREDE TAMAMLANACAĞINI BEKLEMİYORDUK’

Depremde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Dilek Sitesi sakinlerinden Hakan Baş, depremden hemen sonra konteyner kente yerleştirildiklerini ve tüm ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi. Koronavirüsten dolayı konutların bu kadar erken tamamlanmasını beklemediklerini aktaran Baş, “Depremden sonra devletimiz bizi konteyner kentlere yerleştirdi. Orada her konuda bize destek oldular. En ufak sıkıntımızda bize yardımcı oldular. Bu süreçte fazla sıkıntı çekmedik. Koronavirüs döneminde konutların biteceğine imkan vermiyordum ama çok kısa zamanda bitti ve evlerimizi gezmeye geldik. Çevre düzeni ve odaların planını çok beğendik. Allah devletimizden razı olsun” dedi.

‘EVLERİMİZ ÇOK GÜZEL YAPILMIŞ, EN KISA SÜREDE TAŞINACAĞIZ’

Dilek Sitesi sakinlerinden Handan Pala da eşi ve bebeği ile birlikte taşınacağı konutları görmeye gitti. Yapılan konutları beğendiğini ve en kısa sürede taşınmayı istediğini belirten Pala, “Depremde evimiz yıkıldı, komşularımız enkaz altında kaldı ve çok kötü anlar yaşadık. Bu süreçte devletimiz bizi konteyner kentlere yerleştirdi. Orada her türlü ihtiyacımızı karşıladılar. Allah devletimizden razı olsun. Şu anda evlerimiz yapıldı, örnek daireleri gezdik. Her şey çok güzel yapılmış. Devletimize teşekkür ederiz. Yılsonuna kadar en kısa sürede taşınacağız” diye konuştu.

‘TÜM İHTİYAÇLARIMIZ GİDERİLDİ MAĞDUR EDİLMEDİK’

Handan Pala’nın eşi Turgay Pala ise, “Dilek sitesinde oturuyorduk. Deprem olduğu zaman çok korkmuştuk. Depremden sonra devletimiz bizi önce çadırlara sonra konteyner kente yerleştirdi. Orada bütün ihtiyaçlarımız giderildi, mağdur edilmedik. Şimdi evlerimiz yapıldı, gezdik gördük. Çok güzel olmuşlar. Planları ve çevre düzenlemesi çok güzel. Allah devletimizden razı olsun, zeval vermesin” dedi.

AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, bir taraftan konutların yapımı devam ederken diğer taraftan da tamamlanan konutları hak sahiplerine teslim etmeye başladıklarını söyledi. Şehir merkezindeki kentsel dönüşüm ve rezerv alanlarında yeni konutların kura hazırlıklarını yaptıklarını ifade eden Pıhtılı, şunları söyledi:

“Konutlarımız bir taraftan yapılırken Dilek ve Petek sitesinin bulunduğu yerde konutlar hak sahibi ailelere teslim ediliyor şu anda. Diğer konutlarımız da hızla devam ediyor. Bir taraftan şehir merkezindeki kentsel dönüşüm alanlarında ve rezerv alanlarda yeni konutların kura hazırlıklarını yapıyoruz. Öte yandan kırsal kesimlerdeki köy konutlarının yer seçim çalışmaları ve inşaat imalatları devam ediyor.”

FOTOĞRAFLI