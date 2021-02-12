Elazığ’da, deprem sonrası yapımı tamamlanan 162 konut için kura çekimi

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da, geçen yıl meydana gelen 6.8’lik depremin ardından afetzedeler için Toplu Konut İdaresi’nce (TOKİ) Zafran Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 162 konut için kura çekimi gerçekleştirildi.
Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020’de meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından TOKİ tarafından afetzedeler için yapılan konutların inşa çalışmaları sürüyor. Zafran Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 162 konutun hak sahibinin belirlenmesi için İl Özel İdaresi’nde kura çekimi yapıldı.
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