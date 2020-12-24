Elazığ’da, çiftçilere 2 milyon liralık makine desteği

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da, çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Hayvancılığı Geliştirme Projesi’ kapsamında 2 milyon liralık hibe makine desteği sağlanacak.

Kentte Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde, bu yıl 11’inci kez ‘Tarım ve İnsan’ fotoğraf sergisi, alışveriş merkezinde açıldı. 120 fotoğrafın yer aldığı sergi, 26 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek. Serginin açılışında konuşma yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, ‘Hayvancılığı Geliştirme Projesi’ kapsamında bu yıl çiftçilere bakanlık tarafından 2 milyon lira değerinde 17 soğutma tankı, 5 süt soğutma tankı, 71 süt sağım makinesi, 119 koyun kırkım makinesi ve 2 koyun banyoluğunun hibe olarak verileceğini söyledi. Karahan, “Dağıtacağımız bu makinelerin ilimizin üreticilerine, çiftçilerine, bölgemiz tarım ve hayvancılığına, ülke ekonomisine hayır ve bereketler getirmesini diliyorum” dedi.

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