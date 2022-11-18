Elazığ’da beton mikserinin çarptığı kadın öldü

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Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ ’da yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Emel Errahil (52), beton mikserinin çarpıp üzerinden geçmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Emel Errahil (52), sokağa dönüş yapan H.G. idaresindeki 44 HC 449 plakalı beton mikserinin altında kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Errahil’in yakınları ise sinir krizi geçirdi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Errahil’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın görgü tanıklarından esnaf Ufuk Aydoğdu, beton mikserinin sağa dönüş yaptığı sırada kadını fark etmediğini söyleyerek, “Kadın da fark etmedi ve beton mikseri şoförü de kadını görmeyince sağa dönüp kendisine tampondan vurdu. Ondan sonra yere düşen kadının üzerinden geçtiğini gördük. Bağırdık ama yapacak hiçbir şey olmadı. 100 metre ilerledikten sonra zaten orada büyük bir ihtimal komşular falan onu durdurdu öyle fark etti” dedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA )

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