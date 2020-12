Elazığ’da 5.3 büyüklüğünde deprem

ELAZIĞ, (DHA) – ELAZIĞ merkezde, Richter ölçeğine göre, 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Diyarbakır, Malatya ve Şırnak gibi bölge illerinde de hissedildi. Kentte dün de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise 5.3’lük depremin ardından şu ana kadar olumsuz durumun olmadığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Elazığ merkezde, saat 09.37’de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15,94 kilometre derinliğinde olan deprem, Diyarbakır, Malatya ve Şırnak gibi bölge illerinde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.6, merkez üssünü ise Kavaktepe köyü olarak açıkladı.

Öte yandan Elazığ’da, dün de Sivrice ilçesi merkezli saat 14.09’da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

BAKAN SOYLU: CAN KAYBI VE HASAR İHBARI YOK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kentte 5.3’lük depremin ardından şu ana kadar olumsuz durumun olmadığını belirtti. Bakan Soylu, Twitter’dan yayımladığı mesajında, “Elazığ merkezde saat 09.37’de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 km derinlikte bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz. Meydana gelen depremde 10.15 itibarıyla valiliğimiz, il jandarma, emniyet, 112 Acil Çağrı, Elazığ Muhtarlar Koordinasyon Hattı ve AFAD’ın aramalarından elde ettiğimiz bilgi çerçevesinde herhangi bir can kaybı ve hasar ihbarı yoktur. Gelişmeleri açıklamaya devam edeceğiz” dedi.

BAKAN KURUM: HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise deprem sonrası olumsuz durumla karşılaşılmadığını belirtip, sosyal medyadan “Elazığ’da meydana gelen deprem sonrasında ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarına başladılar. Şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi bütün afetlerden korusun” mesajını paylaştı.

VALİ YIRIK: OLUMSUZLUK YOK

Elazığ Valisi Erkaya Yırık da sosyal medya hesabından, deprem nedeniyle şu an için olumsuzluk tespit edilmediğini ve çalışmaların devam ettiğini belirterek, “İlimizde 09.30 itibariyle meydana gelen depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler. Tespit halinde paylaşım yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” açıklamasında bulundu.

