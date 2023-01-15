Elazığ’da 4.9 büyüklüğünde deprem (2)

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‘UYKUDAN UYANDIM’

Sivrice ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremi Elazığ kent merkezinde yaşayanlar da hissetti. Uykudan uyandığını ve dışarıya çıktığını ifade eden Fatih Ak, “Sabaha doğru uykudan uyandım. 5’inci katta oturuyorum. Daha önceki depremi de burada yaşadık. Bütün arkadaşlar dışarıya çıktık. Aynı zamanda bütün mahalle de bu korkuyu yaşadı. Herkes dışarıdaydı sabah. Zaman aynı zamana denk geliyor. Yine ocak ayı, yine deprem korkusu. Depremi yaşamak zor bir şey” dedi.

Vatandaşlardan Mehmet Ünal da, “Çalışıyorduk. Depremi pek fazla hissetmedik giriş kat olduğu için. Sadece kapı açıldı. Bir anlık sarsıntı yaşadık. Yüksek katlarda baya hissedildi. Çok şükür bir can, mal kaybımız da yok. Allah’a çok şükür, Allah beterinden saklasın” diye konuştu.

Öğrenci olduğunu dile getiren Furkan Demir ise, “Çok kötü bir şekilde hissettik. Biz yurtta kalıyoruz, öğrenciyiz, uyuyorduk bir anda sallandı. Geçen deprem de bu zamanlarda olmuştu zaten. Bayağı kötü hissettik, korkunçtu. Biz direkt aşağı indik arkadaşlarla beraber. Sonra ben dayanamadım çıktım dışarı. Çünkü biraz korkuyorum bu gibi olaylarda. Geldim arkadaşımın yanına şimdi eve gideceğiz, gergin bir durum” ifadelerini kullandı.

Tekin YALÇINKAYA-Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,(DHA)

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