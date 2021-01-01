Elazığ’da 3 ton atık, geri dönüşümle ekonomiye kazandırıldı

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da Cemil Meriç Fen Lisesi’nde, ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında yapılan çalışmayla 4 ayda 3 ton atık, geri dönüşümle tekrar ekonomiye kazandırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından sürdürülen ‘Sıfır Atık Projesi kapsamında Cemil Meriç Fen Lisesi’nde çalışma başlatıldı. Okulda bir kompost alanı, bahçede de geri dönüşüm deposu oluşturuldu. Koridorlara da geri dönüşüm kutuları yerleştirildi. 4 aylık süreç boyunca biriken 3 ton atık, proje kapsamında tekrar ekonomiye kazandırıldı.

Cemil Meriç Fen Lisesi Müdürü Mustafa Karaaslan, proje kapsamında toplanan 500 kilogram kağıt, 200 kilogram plastik atık ve 80 kilo cam ve metal ham maddesini tekrar ekonomiye kazandırdıklarını söyledi. Karaaslan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin başlattığı bu kampanyaya okul olarak destek vermek amacıyla çalışma yürüttük. Çalışmamız 24 Kasım itibariyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ‘Sıfır atık belgesi’ ile ödüllendirildi. Süreç içerisinde bütün atıkları topladık, geçici depolama alanı oluşturduk. Okulumuzda kullanılmayan havuzu kompost havuzuna dönüştürdük ve 2 tonluk kompost biriktirdik. Topladığımız 500 kilogram kağıtla 8 ağacı, 200 kilogram plastik atıkla 500 litrelik petrolü ve 80 kilo cam ve metal ham maddesi kurtardık. Bunların yanında 50-60 kilo civarında yağ, elektrik ve elektronik atıklarımız da vardı. Eminim ki öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başladığımız zaman atıkları daha fazla biriktirip geri dönüşüme daha çok katkı sunacağız” dedi.

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