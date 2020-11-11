Elazığ’da 23 bin fidan dikildi

Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA) – ELAZIĞ’da, ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ kapsamında düzenlenen etkinlikte, 23 bin fidan toprakla buluşturuldu.

‘Milli Ağaçlandırma Günü’ etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen ‘Geleceğe Nefes’ kampanyasında, Elazığ’da da 23 bin fidanın toprakla buluşturulması amacıyla tören düzenlendi. Merkeze bağlı Bağlarca köyündeki törene Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte konuşan Vali Yırık, ağaçlandırma etkinlikleriyle Elazığ’ın daha fazla yeşil alanlarının olacağını belirterek, “Vatandaşlarımız ağaçlandırma seferberliğine katıldı. Bu coğrafyada Misak-ı Milli’de yaşayan insanlar olarak, atalarımızdan aldığımız bu toprakları en güzel şekliyle çocuklarımıza bırakmak durumundayız. Bu çalışmanın özü aslında bundan dolayıdır. Her gün farklı noktalarda ve farklı kurumlar ile ağaçlandırma çalışması yapıyor. Bu yaptığımız çalışmalarla Elazığ’ımız daha yeşil bir yer olacak” dedi.

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