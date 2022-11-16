Elazığ’da 2 katlı evde yangın; 1 yaralı

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Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’ın Keban ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında evde bulunan Füsun Alp’in (45) ayağında yanıklar oluştu.

Taşkesen köyünde Ziya Yetkin Alp’e ait 2 katlı evde, sabah saatlerinde ısınmak için yakılan sobadan çıkan kıvılcımlar, halıyı tutuşturdu. Çıkan yangına müdahale etmeye çalışan komşular, içerideki aileyi dışarı çıkardı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri de alevlere müdahale edip, söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken, ayağında yanık oluşan Alp’in eşi Füsun Alp (45) hastaneye kaldırıldı.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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