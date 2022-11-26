Elazığ’da 2 çocuk babası evde ölü bulundu

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Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ’ın Karakoçan ilçesinde kıraathane işleten 2 çocuk babası Bilal Bilici (31) evinde ölü bulundu.

Olay, Karakoçan Yeni Mahalle’de meydana geldi. İddiaya göre karaathane işletmecisi Bilal Bilici’nin (31) eşi Nazlı Bilici (31), iki çocuğuyla birlikte Kulubaba Mahallesi’nde bulunan annesinin evine gitti. Nazlı Bilici gün boyu telefonla aramasına rağmen ulaşamadığı Bilal Bilici’nin iş yerine de gitmediğini öğrenince şüphelenerek eve gitti. Nazlı Bilici, eve girdiğinde eşini yerde hareketsiz halde bulunca sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Bilici’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Bilici’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kandırıldı.

Bilici’nin kesin ölümü yapılacak otopsiyle tespit edilecek. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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