Elazığ’da 13 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisine tutuklama

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA) – ELAZIĞ’da, 3 evden televizyon çalan ve 13 suç kaydı bulunan O.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen O.K., mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince farklı günlerde 3 evden televizyon çalınması ile ilgili çalışma yaptı. Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelinin, O.K. olduğu tespit edildi. Emniyette 13 suç kaydı olduğu belirlenen O.K., polis ekiplerince adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. O.K.’nin evinde ele geçirilen çalıntı televizyonlar da sahiplerine teslim edildi.

