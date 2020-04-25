Elazığ’da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 11 apartmanda başlatılan karantina uygulaması sona erdi.
Elazığ Hıfzıssıhha Kurulu’nca koronavirüs salgınını kontrol altına almak amacıyla kentin çeşitli mahallelerinde bulunan 11 apartman karantina alındı. 14 günlük karantina süreci sona erdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 11 apartmanda karantina uygulamasının sona erdiği ifade edilerek, şöyle denildi:
“Koronavirüs salgını nedeniyle 14 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulandığı ilimiz merkez muhtelif mahallelerinde karantina altında bulunan 11 apartmanda başka pozitif vaka görülmemesi üzerine karantina tedbirleri kaldırılmıştır.”