Elazığ’da 101 köy yolu kardan kapandı

Diyetisyen Safiye Taş Koçyiğit, evde kalma sürelerimizin uzadığı pandemide pek çok kişinin beslenme düzeninin değiştiğine dikkat çekti. Beslenme alışkanlığını stresin ve stresin etkilediği hormonların belirlediğini anlatan Koçyiğit, “Gerçekten acıktığınız için mi yemek yediğinizi yoksa hissettiğiniz yeme isteğinin açlıktan bağımsız mı olduğunu test etmelisiniz. Bu sağlıklı beslenerek kilo alınmaması için önemli bir adım" dedi.