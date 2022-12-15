Elazığ’da 1 milyon TL’lik ziynet eşyası hırsızlığı

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Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da bir eve giren hırsız ya da hırsızlar, 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, gündüz saatlerinde Sürsürü Mahallesi Tekin Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Metin G., sabah saatlerinde eşiyle beraber evinden çıktı. Bir süre sonra eve dönen ve kapılarının açık olduğunu gören Metin G., çelik kapının göbeğinin kırıldığını fark etti. Evlerinde yaptıkları kontrolde yaklaşık 1 milyon TL değerinde olan ziynet eşyalarının yerinde bulamayan Metin G., durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, evde inceleme yapıp, hırsızlığı yapan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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