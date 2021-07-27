El Emeği Şenliği 7-8 Ağustos’ta Ahmed Arif Parkı’nda yapılacak

Çankaya Belediyesi’nin, kadınlara ve müzisyenlere maddi destek amacı ile başlattığı “El Emeği Şenliği” 7-8 Ağustos’ta Ahmed Arif Parkı’nda devam edecek.



Çankaya Belediyesinin düzenlediği ‘Kadın El Emeği Şenliği’ bu yıl dördüncü kez Ankaralılarla bir arada. Eşitlikçi bir toplumun geliştirilmesi, var olan eşitsizliklerin giderilmesi, kadın emeğinin görünür kılınması ve ürünlerin pazardaki yerini alabilmesi amaçlarını taşıyan şenlik, Uğur Mumcu, Zafer ve Muharrem Dalkılıç parklarının ardından 7-8 Ağustos’ta Ahmed Arif Parkı’nda devam edecek. Konserlerle taçlanan ve Çankayalıların büyük ilgi gösterdiği şenlikler dizisi ile Çankaya Belediyesi, kadınlara el emeği ürünlerini satma imkanı sunarken,mini konserlerle müzisyenlere de maddi destek sağlıyor.



Pandemi sonrası nefes aldıran şenlikte kadınlar, Çankaya Belediyesinin kurduğu ücretsiz stantlarda ahşap eşyalardan çantaya, takılardan örgü bebeklere kadar kendi üretimlerini şenliğe katılanların beğenisine sunacak. Çankayalıları buluşma noktasına getiren şenlikte, sanatçılar verecekleri konserlerle hafta sonunu festivale çevirecek.



KONSER PROGRAMI

7-8 Ağustos’ta Ahmed Arif Parkı’nda yapılacak şenliğin konser programı ise şöyle:

7 AĞUSTOS CUMARTESİ

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13.00 – Nihal Ulucan Alyurt – Halk Müziği Konseri

15.00 – Grup Tanbu – Anadolu Rock Müzik Konseri

17.00 – Umut Er – Pop Müzik Konseri

8 AĞUSTOS PAZAR

13.00 – Melek Nur ve Orkestrası – Pop Müziği Konseri

15.00 – Grup Bildiğin Gibi Değil – Rock Müzik Konseri