Çankaya Belediyesi ve Ankara Üniversitesi sağlıklı yaşlanma için yeni bir projeyi hayata geçirdi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gönüllü Öğrencileri ve Öğrenci Topluluklarının yürüttüğü “Sağlıklı Yaşama Hep Beraber, El Ele: Sil Baştan” adlı sosyal sorumluluk projesi Çankaya Belediyesi Cebeci Baharevi’nde başladı.

Çankaya Belediyesi ve Ankara Üniversitesi sağlıklı yaşlanma için yeni bir projeyi hayata geçirdi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gönüllü Öğrencileri ve Öğrenci Topluluklarının yürüttüğü “Sağlıklı Yaşama Hep Beraber, El Ele: Sil Baştan” adlı sosyal sorumluluk projesi Çankaya Belediyesi Cebeci Baharevi’nde başladı. Cebeci Bahar Evinde Ankara Tıp Öğrencilerince oluşturulan gruplar tarafından sekiz hafta sürdürülecek etkinlikler Perşembe günleri 10.30-13.00, Cuma günleri ise 14.00-17.00 saatleri arasında yapılıyor.

Sağlıklı yaş almaya yönelik Bahar Evi katılımcılarının bilişsel ve motor aktivitelerine katkı sağlayacak etkinlikler, hikaye tamamlama, doğaçlama oyunlar, el işi becerileri, fotoğraf, dans ve halk oyunlarıyla halk müziği koro çalışmaları Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gönüllü Öğrencileri ve Öğrenci Topluluklarını katılımıyla yapılıyor. Sekiz hafta sonunda ortaya çıkan ürünler, Çankaya Belediyesinin işbirliğiyle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Yerleşkesinde düzenlenecek program ile sahnelenecek.

Program kapsamında düzenlenen “Uzmanına Sor” etkinliklerinde ise Baharevi sakinlerine sık karşılaştıkları sorunlarla ilgili bilgilendirme toplantıları yapılıyor. 21 Şubat 2020 Cuma Saat 14.00-15.00 Prof. Dr. Sevgi Aras tarafından “Unutkanlık”,28 Şubat 2020 Cuma Saat 14.00-15.00 Prof. Dr. Esin Ocaktan tarafından “Ev Kazalarının Önlenmesi”, 6 Mart 2020 Cuma Saat 14.00-15.00 Prof. Dr. Murat Varlı tarafından “ İdrar Kaçırma”, 20 Mart 2020 Cuma Saat 14.00-15.00 Doç. Dr. Ahmet Yalçın ve Uz. Dr. Volkan Atmış tarafından “Sağlıklı Yaşlanma ve Beslenme” konularında söyleşi, soru-cevap tarzında interaktif katılımla gerçekleşecek.