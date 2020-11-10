El Chapo’nun oğulları rehabilitasyon merkezinde tedavi gören hastaları örgüte katıyor

Meksika, (DHA)- Meksika’nın ünlü uyuşturucu baronu “El Chapo” (bücür) lakaplı Joaquin Guzman’ın oğlulları, ülkenin kuzey sınırlarındaki uyuşturucu rehabilitasyon merkezindeki gençleri parayla örgüte kattığı ortaya çıktı.

Meksika’da uyuşturucu kartelinin lideri El Chapo’nun oğullarından, Ovidio Guzman Lopez’in ülkenin kuzey sınırında bulunan kartel bölgesi yakınlarındaki uyuşturucu rehabilitasyon merkezindeki tedavi gören hastaları bünyesine katarak koruduğu belirtildi. Meksika medyasında yer alan haberlere göre, Baja (Aşağı) Kaliforniya Başsavcılığı yapılan incelemede, Sinaloa kartelinin, Sinaloa eyaletinde bulunan Mazatlan şehrinde işe alım için rehabilitasyon merkezinin telefonlarını dinlediğini ortaya çıktığı aktarıldı.

REHABİLİTASYON MERKEZİNDEN ÖRGÜTE ÜYE KATIYORLAR

Dünyaca ünlü uyuşturucu karteli El Chapo’nun (Cüce) oğlulları, Jesús Alfredo Guzmán, Iván Guzmán ve Ovidio Guzmán’ın iki haftada bir 100 dolarlık ödeme vaadiyle uyuşturucu rehabilitasyon merkezindeki tedavi altına alınan gençleri örgüte kattığı ifade edildi. Baja Kaliforniya Başsavcısılığı’nın başlattığı soruşturmada, El Chapo’nun oğullarının kendisine rakip uyuşturucu kartellerine karşı savaş başlatmak için örgüte yeni üyeler kazandırmak için çalıştıklarını belirtti. Meksika polisi geçen hafta bir adrese düzenlediği baskında 11 kişiyi gözaltına aldığı, gözaltına aldığı suç örgütü üyelerini Mazatlan’daki rehabilitasyon merkezine götürdüğü belirtildi.

EL CHAPO’NUN OĞLU GEÇEN YIL GÖZALTINA ALINMIŞTI

Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo’nun 28 yaşındaki oğlu Ovidio Guzman Lopez,2019 yılında güvenlik güçleri tarafından bir eve yapılan baskında yakalanınca kartel üyeleri şehri mahşer yerine çevirmişti. Kamu Güvenliği Bakanı Alfonso Durazo, kentte şiddetin önlenmesi amacıyla Ovidio Guzman’ın serbest bırakıldığını açıklamıştı.