El bileği rahatsızlıkları üretimi tehdit ediyor

Meslek hastalıkları toplum sağlığı, üretim ekonomisi ve sosyal sağlık sisteminin en ağır problemlerinden biri.

Mesleki sağlık sorunları arasında, kas ve iskelet sistemi hastalıklarının önemli bir alanı kapladığının henüz resmi olarak fark edilemediğini söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi Ergoterapi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Kınalı, “Bel ağrısı, el bileği rahatsızlıkları gibi kas ve iskelet sistemi durumları, mesleki hastalık sınıflamasında nadiren yer alıyor. Buna rağmen iş yerlerinde sağlıkla ilgili iş günü kayıplarının yüzde 50’si kas ve iskelet sistemi hastalıkları neden oluyor” dedi.

Bulaşıcı hastalıklar, trafik kazaları, obezite gibi durumların yanında, meslek hastalıklarının da Türkiye’de üretim alanlarında çalışan milyonlarca çalışan ve aileyi, sosyal sağlık sistemini ve işyerlerini etkileyen önemli bir mesele olduğu belirtildi. İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Kınalı ekonomide üretimi etkileyen bu sağlık sorunu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“KAS VE İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI ÜRETİMİ DÜŞÜRÜYOR”

Bu durumun hem çalışan, hem işveren hem de sosyal sağlık sistemi için ağır yükler getirdiğine dikkat çeken Kınalı, “Kas ve iskelet sistemi hastalıkları nedeni ile her gün üretim bantları yaklaşık yüzde 5 eksik çalışan ile işe başlıyor. Bu durum diğer çalışanlara aşırı yük binmesi ve diğer yandan da kalitesiz üretimi beraberinde getiriyor. Kas ve iskelet sistemi hastalıkları yetişmiş iş gücünün kaybı anlamına geliyor” diye konuştu.

El bileği rahatsızlıkları üretim çalışanlarının en sık karşılaşılan mesleki kas iskelet hastalığı olduğunu belirten Kınalı, “Karpal Tünel Sendromu ve Vibrasyon Sendromu birçok çalışanı zaman içerisinde üretim sektöründe çalışamayacak hale getiren belli başlı rahatsızlıklar arasında. Artan ağrı, uyuşukluk, hassasiyet ve his kaybı ile devam eden bu tablo, zaman içinde çalışanı ellerini kullanamayacak seviyeye getirebiliyor. Gün içinde aşırı yapılan el ve el bileği hareketleri, tekrarlı itme- çekme ve kavrama gerektiren işler, titreşim yayan aletlerle uzun süreli çalışma, insan faktörü ve ergonomi düşünülmeksizin tasarlanan üretim bantları, geç fark edilen semptomlar ve koruyucu müdahalelerin eksikliği, basit el ve el bileği rahatsızlıklarını zaman içinde mesleki hastalık boyutuna taşıyor” şeklinde konuştu.

“EL BİLEĞİ EGZERSİZLERİ ÖNEMLİ”

Mesleki kas ve iskelet hastalıklarını önlemede hem çalışana, hem de işverene önemli sorumluluklar düştüğünü dile getiren Kınalı, “El bileği ağrısı, gece ellerde uyuşma, el becerisi gerektiren işlerdeki kabiliyetin azalması ve sık yaşanan ufak sakarlıklar, duyu kaybı gibi olaylar erken dönemde dikkate alınmalı. Çalışma sırasında aşırı güç gerektiren kavramalardan kaçınılması, mümkünse koruyucu eldiven kullanımın sağlanması gerekiyor. Çalışanlar, problemleri ciddi boyutlara ulaşmadan üst kademelere iletmeli ve çözüm için işvereni teşvik etmeli. Yüksek risk içeren çalışma alanlarında rotasyon sistemi ile farklı kişilerin gün içinde çalışmaları sağlanmalıdır. Gün içinde yapılacak birkaç dakikalık el bileği egzersizleri de, mesleki üst el bileği rahatsızlıklarını önlemede önemli rol oynuyor” diye konuştu.