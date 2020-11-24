El Bab’da bomba yüklü araçlar saldırı: 5 ölü, 18 yaralı

Dünya üzerinde çeşitli ülkelerin akıllı telefon kullanıcı sayıları belli oldu. Statista’nın 2019 raporuna göre Türkiye’de 45 milyon kişinin akıllı telefon kullanıyor. Akıllı telefon kullanım sırasında 851 milyon ile ilk sıraya yerleşen ülke ise Çin olarak belirtildi. İtalya, İspanya ve Filipinler gibi ülkelerindeki akıllı telefon kullanımının Türkiye’den az olduğu görüldü.