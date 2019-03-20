Ekonomimizin yıllardır çözülemeyen sorunu olan sıcak para halen yine ümidimiz ve övünç kaynağımız.

Kısa süreliğine karşılığında büyük faizler ödenen, kimi zaman “gelsin” diye tavizler verilen “kapkaççı” sıcak paraya bugün yine bel bağlanıyor, son “iki ayda 70 milyar lira, yaklaşık 13,5 milyar dolar geldi” diye sağda solda anlatılıyor.

Soralım, bu sıcacık para geldi de ne oldu? Ne dolar, ne faizler geriledi, ne kamu borcu azaldı, ne bütçe açıkları kapandı, ne enflasyon düştü, ne de domatesin patatesin fiyatı. Dahası büyümeye ne katkı sağlayacak? Ya her ay yüz binlerin katıldığı işsizler ordusuna ne demeli? Konut, otomobil, beyaz eşya satışlarını patlattı da bizim mi haberimiz olmadı?

Bu sıcak para girişine bakıp sonbaharda üretimin artacağı, enflasyonunun, faizlerin tek haneye düşeceği beklentisini yaratmak, ne kadar inandırıcı? Ya bu para iki ay sonra giderse?

Sıcak para politikası sonucu eğer düşseydi önce dolar, avro düşerdi. Şu son günlerde yine çok küçük de olsa yukarı doğru hareketlenme var. Hiç kimse artık dolar beş liranın altına iner diye hesap yapmıyor.

Ayrıca, üç gün sonra dolar aniden fırlarsa ve “böyle bir şey olmayacak” diyen en yüksek mevkiler yanılırsa ne olacak? Ya da “dövizde yükselmeyi çok beklerler” sözünü güvence alıp yabancı para cinsinden borçlananlar, bugünkü pariteler üzerinden ihracat ithalat bağlantısı yapanlar, Ağustos sonrasındaki gibi iflasın eşiğine sürüklenirlerse? Bu defaki enkazın dip dalgası daha ağır olur.

Borsa İstanbul’a bakın, hangi kağıtlar alınıp satılıyor? Çoğunlukla bankalar ve kamu ana sermayeli kuruluşlar. Ya gerisi? Gerisi değer kaybediyor. Borsa endeksi kaç aydır 104 bini geçemiyor çünkü yabancı yatırımcısı adeta tetikte bekliyor.

İşte sıcak para bu. Sağladı mı üç beş dolar kazanç, “hadi eyvallah der, ardına bile bakmaz. Borsanız 90 binlere iner. Sonra yine “Türk varlıklarının değeri çok ucuz” derler, bir daha gelirler, biz de “vay ekonomide işler tıkırda, bak yabancılar koşarak geliyor” deriz, sonra aynı sarmal yaşanır durur. Giden para, döviz, ekonominin göz bebeği şirketlerin eriyen sermayeleri kimin diye sormayız.

BORÇLAR İÇİN

Gelme nedenini “Türkiye’ye güveniyorlar, geleceğine yatırım yapıyorlar” sözlerine dayandırılan para sadece iç ve dış borçları çevirmek için kullanılıyor Sadece “dolar artmasın, faizler yükselmesin” diye dışarıya tahvil, bono, devlet borçlanma senedi satma politikasının bir sonucu geliyor buharı üstündeki para.

Üstelik bir cepten alıp diğer cebe hem de üzerine faiz ekleyerek koyuyoruz. Geçmiştekilerini bırakın, bu 13.5 milyar doların faizi en az üç milyar dolar. Zamanı gelince hem anapara hem de faizi ödemek için bu defa 18 milyar dolar borçlanacağız

Bu paraları istediğiniz kadar uzun vadeli, yüksek faizlere bağlayın, siz “gitme dur” diyene kadar yarattıkları krizle baş başa kalırsını. En sonuncusunu geçen Ağustos ayında gördük. Bizi altı ayda nasıl aşağıya çektiğini yediden yetmişe yaşadık, daha da yaşayacağız.

Bu nedenle yabancının parasına güvenmeyin,sırtınızı dayamayn. Ne demiş atalarımız; “el atıyla gerdeğe girilmez”.