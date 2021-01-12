Eksi 20 derecede borular patladı; su deposu ‘buz kulesi’ oldu

Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN’ın Erciş ilçesinin Çobandüzü Mahallesi’nde, soğuk hava nedeniyle boruları patlayan su deposu, sızan suların donmasıyla birlikte buz kulesine dönüştü.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi Van’da gölet, akarsu ve şelalelerin kısmen donmasına neden oldu. Erciş ilçesinin kırsal mahallelerinde de geceleri hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi, hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı güzellikleri de beraberinde getiriyor. İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çobandüzü Mahallesi’nde bulunan 30 metre yüksekliğe sahip 5 katlı su deposunun boruları da, etkili olan soğuk hava nedeniyle patladı. Patlayan borulardan akan suların donması ile de su deposu kulesi, boyları 5 metreyi bulan sarkıtlarla birlikte buz kulesine dönüştü ve ortaya güzel görüntüler çıktı.

Çobandüzü Mahalle Muhtarı Bayram Kaptı, “Memleketimiz soğuk bir iklime sahip. Bu durum zaman zaman su kulesinin borularını patlamasına ve sızmalara neden oluyor. Sızan sular da donunca 75 ton kapasiteli su kulemiz adeta buz kulesine dönüşüyor. Bu ilginç görüntüde herkesin dikkatini çekiyor” dedi.

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