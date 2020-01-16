Eksi 10 derecede oynanan Erzurumspor-Beşiktaş maçını sıcak odamda televizyonda izlerken üşüdüm.

Kaleciler donmamak için yerlerinde hoplayıp duruyorlardı.

Diğer mevkilerde oynayanlar ise sürekli koşarak ısınmaya çalışıyorlardı.

Teknik direktörler ve yedek oyuncular başlarına yün bereler geçirmiş, eldivenlerini takmış, kabanlarına sımsıkı sarılmışlardı.

Maçın akşam saatlerinde oynanmasının nedeni, yayıncı kuruluşun isteği midir bilmiyorum.

Ama onlar böyle bir istekte bulunsa bile Futbol Federasyonu’nun bunu kabul etmemesi gerekirdi.

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Seyrettiğim bu maçla bir kez daha anladım ki, futbol giderek boks gibi vahşi bir spor haline geliyor.

Futbol endüstrisinin büyük aktörleri, yani kulüp yöneticileri, menajerler, borsa oyuncuları, bahis şirketleri ve yayıncı kuruluşlar daha fazla kazansınlar diye futbolcular yeşil sahalara adeta ölümüne sürülüyorlar.

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Son yıllarda gerek bizde gerekse yurt dışında maç sırasında kalp krizi geçirip ölenler oldu.

Menisküs, çapraz bağ yaralanmaları, kas yırtılmaları, yumuşak doku zedelenmeleri, tendon kopmaları, kırıklar, burkulmalar sahaya çıkan her futbolcunun neredeyse kaderi artık.

Dondurucu soğukta maça çıkan oyuncuların üst solunum enfeksiyonlarına yakalanmaları da kaçınılmaz.

Diğer yandan, füze gibi gelen topa başıyla vuran futbolcuların ileride ciddi sağlık sorunlarıyla (Alzheimer gibi) karşılaşmaları da herhalde sürpriz olmaz.

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Peki, ne yapılabilir?

Futbolun giderek vahşileşmesini, ölümüne oynanan bir savaş oyununa dönüşmesini önleyecek olan seyirciler ve futbolculardır.

“Ben böyle spor istemiyorum” diye tepki koyarak maça gitmeyecek, televizyonda maç yayınlarını izlemeyecek, bahis oyunları oynamayacak seyirci, futbolu kısa sürede nezih bir spora dönüştürebilir. Futbol seyirciliği, rakip takıma küfretmek değildir ki; sorumluluk ister.

Futbolcular da kuracakları sendikalar yoluyla haklarını etkili biçimde savunabilir, sahaya ölümüne oynamak için değil, centilmence mücadele etmek için çıkabilirler.