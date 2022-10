Ekrem Yalçındağ’ın ‘Infinity’ eseri Trendyol Sanat’ta 

- Reklam -

Trendyol Sanat, Türk çağdaş sanatının önemli temsilcilerinden Ekrem Yalçındağ’ın “Infinity” adlı limitli edisyon serisini, 20 Ekim tarihi itibariyle sanatseverlerle buluşturuyor. Platforma özel yalnızca 100 adet üretilen 50 x 40 santimetre boyutlarındaki eserler Ekrem Yalçındağ imzalı olarak gönderilecek.

Trendyol Sanat, her ay iş birliği yaptığı farklı bir sanatçının limitli edisyon eserini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. 20 Ekim itibariyle, yapıtlarında geometrik ve floral motifleri el işçiliğine bir övgü niteliğinde kullanan Ekrem Yalçındağ’ın limitli edisyon ‘Infinity’ eseri, GLOBART iş birliğiyle Trendyol Sanat’ta sanatseverlerle buluşacak. Ekrem Yalçındağ’ın desenlerle yarattığı sürekli devinimlerle bütünleşen ikonik tuvalleri, bu kez alüminyum plaka üzeri dijital ve serigrafi baskı teknikleriyle üretilerek yaşam alanlarına taşınıyor. Trendyol’un sanatın ulaşılabilirliğine sunduğu katkıya destek olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Ekrem Yalçındağ’ın yalnızca 100 adet ürettiği 50 x 40 cm boyutlarındaki bu eseri sanatçının imzasıyla özel dayanıklı kutularda eser sahiplerine gönderilecek.

KISA SÜRELİĞİNE SATIŞA SUNULUYOR

Trendyol Sanat, her ay iş birliği yaptığı farklı bir sanatçının eserini limitli edisyon olmak üzere kısa süreliğine satışa sunuyor. Trendyol Sanat, çağdaş Graffiti Sanatçısı Leo Lunatic, Türk Çağdaş Sanatçı Ardan Özmenoğlu ve İsmail Acar’ın ardından şimdi de Ekrem Yalçındağ’ın ‘Infinity’ adlı eserini sanatseverlerle buluşturuyor. Markanın sanat platformu, sanatçılara Türkiye’nin dört bir yanına eserlerini ulaştırma imkânı sunarken, sanatseverlerin de yeni sanatçıları keşfedebilmelerine ve eserleri yakından inceleyebilmelerine fırsat tanıyor.

ZAMAN VE MEKAN SINIRLARINI KALDIRIYOR

Trendyol Sanat ile 150’den fazla sanatçının bine yakın eserlerine platformun mobil uygulamasından ve internet sitesinden ulaşılabiliyor. Sanatçıların resim, baskı, gravür, fotoğraf, heykel, cam, seramik, illüstrasyon ve grafik alanlarında eserlerine ev sahipliği yapan platform, zaman ve mekan sınırlarını kaldırarak çağdaş sanatı her an ve herkes için ‘ulaşılabilir’ kılmayı amaçlıyor.

EKREM YALÇINDAĞ HAKKINDA

1964 Adıyaman doğumlu olan Ekrem Yalçındağ İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğrenim gördükten sonra 1994-99 yılları arasında Frankfurt Städelschule’de Prof. Hermann Nitsch’ten yüksek lisansını aldı. Yapıtlarında geometrik ve floral motifleri el işçiliğine bir övgü niteliğinde kullanan Ekrem Yalçındağ, sanat ve tasarım arasında, resim sanatının geleneksel tekniklerinden yola çıkarak bağ kuruyor. Motifler tekrar ve iç içe geçme yoluyla izleyicide görsel yanılsama yaratırken, kültürel bağlamda zamansızlığa (düne – bugüne – yarına) işaret ediyor. Yurt içinde ve yurt dışında birçok sergi gerçekleştirmiş olan sanatçının, Kunstmuseum, Stuttgart, Lahey/Avrupa Patent Dairesi, Münih/Goetz Koleksiyonu, Münih/Allianz Koleksiyonu, İstanbul Modern, Museum Haus Konstruktiv Zürih, Zürih Insurance, Zürih Mobiliar, Bern’de eserleri bulunuyor. Yalçındağ, çalışmalarını Almanya ve İstanbul’da sürdürüyor.