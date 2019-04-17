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17 Nisan 2019
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, İl Seçim Kurulundan mazbatasını aldı. ( Ekrem İmamoğlu İletişim Ofisi - Anadolu Ajansı )
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Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı!

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CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

31 Mart yerel seçiminin üzerinden 17 gün geçti ve Ekrem İmamoğlu sonunda tüm zorluklara rağmen mazbatasını aldı

İstanbul İl Seçim Kurulu’nun mazbatasını almak üzere Ekrem İmamoğlu‘nu Çağlayan’daki Adalet Sarayı’na çağırdığı bildirdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Mazbatamızı alıyoruz” ifadelerini kullandı.

işte o mazbata

İl Seçim Kurulu da birleştirme tutanağını hazırladı:

Maltepe’deki sandıklarda, oyların sayımı dün gece 00:22 sularında tamamlandı. YSK’nın verilerine göre Ekrem İmamoğlu 13 bin 781 oy fark ile İBB seçimlerini önde tamamladı. Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı!

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