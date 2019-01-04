Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Pendik’te partililerle bir araya geldi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, saat 20.00’de Pendik ilçe teşkilatınca, Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya katıldı.

Burada konuşma yapan, Ekrem İmamoğlu, “Seçimler kazanılır kaybedilir ana olan gönülleri kazanmaktır. Bu kavrama çok inanıyorum daima bu kavramın savunucusu oldum ve olacağım. Bize oy vermeyen insanların kalbini kazanmanın çok değerli olduğunu, dolayısıyla size oy vermeyen insanlarında da saygısını kazanmış bir eşkalde seçim sürecini yönetmenin toplumsal uzlaşıya da katkı sunacağını iyi biliyorum.” dedi.

“SEÇMENLE KONUŞMALI, SEÇMENİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKMALI”

İmamoğlu, “Herkesten çok çalışmayan, süreçlere liderlik yapamaz. İstanbul’da benden daha çok çalışan bulamayacaksınız. Sabahın en erken saatinden gecenin en geç saatine kadar koşturan, bellekte ve bilimden yana, her insanın fikrine kıymet veren bir süreç yöneteceğiz. çok çalışmanın ana ilke olduğunu ve dönemin biri sahada geçirmenin önemli olduğunu unutmayacağız. Seçmenle konuşmalı seçmenin gözünün içine bakmalı, kalbine hitap etmeli ve onu dinlemelisiniz. Siz karşınızdaki vatandaşı dinlemeden onun sizi dinlemesine katiyen olanak sağlayamazsınız.” şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonrasında bir partili Ekrem İmamoğlu’na Pendikspor atkısı armağan etti. İmamoğlu, armağan atkıyı takarak partililerle fotoğrafı çektirdi. İmamoğlu sahneye çıkarak horon tepti.