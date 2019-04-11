Ekrem İmamoğlu bugün mazbatayı alacak

Sonsöz Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Orhan Uğuroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının hazırlandığını ve bugün verileceğini açıkladı.

Resmi olmayan sonuçlarına göre, İstanbul’da seçimin galibi Ekrem İmamoğlu oldu. Ancak AKP’nin sürekli itirazları nedeniyle İmamoğlu’na halen mazbatası verilmedi.

İtirazlar nedeniyle İstanbul genelinde “geçersiz oylar” tekrar sayıldı ve sayım da tamamlandı.

Bu durumda Ekrem İmamoğlu YSK resmi rakamlarına göre yüzde 48,80 oy oranı ile 4 milyon 171 bin 118 oy aldı. AKP ve MHP’nin ortak adayı olarak seçime AKP’den giren Binali Yıldırım ise yüzde 48,55 oy oranı ile 4 milyon 157 bin 126 oy aldı.

13 bin 992 oy farkla İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Sonsöz Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Orhan Uğuroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’na mazbatasının bugün verileceği iddiasını Twitter hesabından paylaştı.

Uğuroğlu kaynağının İstanbul Valiliğinde görevli iken seçim kurulunda görevlendirilen bir yetkiliden aldığını ek Tweet mesajında ifade etti.

Orhan Uğuroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının kesin olarak hazırlandığını ve kaynağının güvenilir olduğunu ileri sürdü.

Orhan Uğuroğlu’nun Tweet’i OdaTV tarafından da yayınlandı.

İstanbul Valiliği’nden ‘mazbata’ açıklaması

İstanbul Valiliği Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’na mazbatasının bugün verileceği iddialarını yalanladı.

Gazeteci Orhan Uğuroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’na mazbatasının bugün verileceğini iddia etmişti. Uğuroğlu iddiasına kaynak olarak da İstanbul Valiliğini göstermişti.

Uğuroğlu daha sonra yaptığı paylaşımda şunları kaydetmişti: Kaynak konusunda tereddüt ve itirazlar geldi. Daha net ifade edeyim. Mazbatanın hazır olduğu İstanbul Valiliğinin seçim kurullarına görevlendirdiği güvenilir bir kaynaktan aldığım bilgidir. İstanbul Valiliğinden aldığım resmi bilgi değildir.

VALİLİKTEN YALANLAMA GELDİ

İstanbul Valiliğin twitter hesabından yapılan açıklamada söz konusu iddia yalanlandı. Açıklamada “Gazeteci Orhan Uğuroğlu tarafından İstanbul Valiliği kaynak gösterilerek yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine dair paylaşım gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.

ORHAN UĞUROĞLU’NDAN VALİLİĞE YANIT

Valiliğin gerçeği yansıtmadığı açıklaması üzerine, Orhan Uğuroğlu valiliğe resmi bir bilgi almadığını kaynağının “Valiliğin seçim kurullarında görevlendirdiği güvenilir bir kaynak” olduğunu söyleyerek cevap verdi.