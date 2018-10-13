“Ekran süresi” özelliği aile ve çocukların dostu olacak

Okulların açılması ve yeni ders yılının başlaması ile aileler çocuklarının daha verimli vakit geçirmesi konusuna her zamankinden daha fazla önem veriyor.

Eğitimden eğlenceye ve üretkenliğe pek çok farklı konuda fırsatlar sunan uygulamalar ise hem ebeveynlerin hem de çocukların zamanın nasıl geçtiğini farketmemesine sebep olabiliyor. Bu nedenle iOS 12 ile Apple cihazlarına yeni gelen özellik ‘Ekran Süresi’ ebeveynlerin, çocukların uygulamaları ya da web sitelerini kullanırken hangi cihazda ne kadar süre geçirdiğini görmelerine ve bu zamanı yönetmelerine yardımcı oluyor. Bu sayede ekran karşısında geçirilen zamanı en verimli şekilde değerlendirmek mümkün olabiliyor.

Ebeveynler Ekran Süresi özelliği ile haftalık kullanım raporları alabiliyor veya belirli bir uygulamanın ne kadar kullanıldığını, alınan bildirimleri ve cihazların kullanılma sıklığını görebiliyorlar. Ekran Süresi özelliği ayrıca ebeveynlerin çocukların hangi uygulamalarda ve web sitelerinde ne kadar zaman geçireceklerini belirleme konusunda da yardımcı oluyor. Çocuklar ebeveynlerinden onay alarak istedikleri uygulama ya da web sitesinde, mesela eğitim uygulamalarında, daha fazla zaman geçirebiliyorlar. Ebeveynler ayrıca, çocuklarının kullandığı uygulamalara gün ve süre ayarı yapabiliyorlar, örneğin dilerlerse hafta sonu biraz daha fazla uygulama kullanıma izin verebiliyorlar.

Ekran Süresi uygunsuz içerik, satın alma işlemleri, indirmeler ve gizlilik ayarlarını da sınırlayabiliyor. Uygunsuz içeriklerin yer aldığı müzikler, video klipler, podcast’ler ve haberlerin çalınmasını engelleyerek daha güvenli bir kullanımı sağlayabiliyor. Ayrıca yaş sınırına göre filimleri, dizileri kitapları ve uygulamaları belirlemek ve isteniyorsa engellemek de çok kolay.

Ekranlardan biraz uzaklaşmak isteyenler için Ekran Süresi Atıl Süre özelliğini de sunuyor. Atıl Süre özelliği, uyku, kitap okuma, aile ile vakit geçirme ya da konsantrasyon gerektiren durumlarda, uygulamaları engellemek ve bildirimleri almama imkanını tanıyor.