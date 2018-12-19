Bugünlerde ekonomide en küçük bir olumlu rakamı yere göğe sığdırmıyoruz. İhracat artıyor, enflasyon geriliyor, bütçe dış ticaret açığı kapanıyor diye günlerce söylemler geliştiriyoruz ama ekonominin karanlık yününü, batıkları konuşmuyoruz.



Ödenmeyen, ödenemeyen, takibe düşmüş banka kredileri, vergiler, primler çığ gibi büyüyor. Zorlanan şirketler bir şekilde konkordato ilan edip bu süreci bir anlamda donduruyorlar ama icralar, iflaslar, hacizler yoğunlaşarak ardı ardına geliyor.

Bu işlerin merkezinde bulunan bankalar da ümit kestiği kredilerden kurtulmanın yollarını arıyorlar. En son varlığa dayalı menkul kıymet (VDIK) satışla bu kredilerden kurtulmanın yolu açılsa da daha vahim olan varlık şirketlerine devrettikleri.

Uzun bir süre batık kredilerle uğraşan bankalar, sonuç alamayınca bunları yüzde beş oranında bir bedelle bu işleri takip eden ve adına varlık yönetim denilen şirketlere devrediyorlar, daha doğrusu satıyorlar.

Şu anda bankaların varlık şirketlerine sattıkları kredilerin toplamı 3.5 milyon dosya ile birlikte 41 milyar lirayı aşmış. Varlık Yönetim Şirketleri Derneği’ne göre bankalar sadece bu yıl beş milyar liralık alacaklarını varlık şirketlerine devretmişler. Toplamda devredilen batık kredilerin yarısının son üç yılda oluşması dikkat çekici. Ödemelerinin tıkandığı yerler ağırlıklı olarak bireysel, KOBİ’ler ve diğer ticari kredilerde kendini gösteriyor.

Böylece, bankalar 41 milyar lira yerine yaklaşık 2 milyar liraya razı olmuşlar. Geri kalan 39 milyar liranın sorumluluğu artık varlık yönetim şirketlerinde. Onlar da risk alıp bu paranın tahsili için örneğin daha uzun vadelere yayma gibi çözümlerle aldıklarında para olduğu gibi kendilerinin oluyor. Alamazlarsa, geçmiş olsun.

Bu arada varlık yönetim şirketlerinin kabul etmediği, başka bir deyişle bankaların artık hiçbir şekilde tahsil imkanı bulunmayan ve zarar gösterip ya da sildikleri batık kredilerin toplamı ne kadar, bilançolarda gizli kalıyor.

KARŞILIKSIZ ÇEK PATLAMASI

Ekonomimizin diğer bir karanlık yüzü de karşılıksız çekler. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin Kasım 2018 çek bilgilerine göre, bu yılın Ocak-Kasım döneminde çeklerin üzerindeki tutar bir önceki yıla göre yüzde 8 artışla 853 milyar lirayı bulurken, bunun 25 milyar lirası karşılıksız çıkmış. Bir önceki yılın aynı dönemine göre artış yüzde 60. Özetle, nakit para yok, sürekli çek yazılıyor, çekler de elden ele dolaşıyor ve ne yazık ki karşılığını da bulunmuyor..

Daha önemlisi, karşılıksız işlem yapılan çek tutarının en yüksek olduğu illerin başında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olarak geliyor. Bu iller reel ekonomimizin yükünü taşıyan yerler. Demek işler kötü ki çeklerin parası nakde dönüşemiyor.

Tabloyu biraz daha ağırlaştıralım: Sadece mevduat bankalarında ait tasfiye olacak yani batık yani takibe düşmüş tüketici, taksitli ticari kredilerle bireysel ve kurumsal kredi kartlarının toplamı yılbaşına göre 9.15 milyar lira artarak 44.5 milyar liraya ulaştı. Bankalar bundan sonuç alamazlarsa bir iki yıl içinde varlık şirketlerine satacaklar.

İşin yargı yönüne de bakalım: Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre sadece bu yıl mahkemelere intikal eden ve esastan görüşülen icra ve iflas dosyalarının sayısı 8 milyon 459 bin adet.

Geçmişten gelen yaklaşık 20 milyon dosya da karar bekliyor. Bu rakam on yıl önce 8 milyon düzeyindeydi.

Rakamlar büyük, daha da büyüyecek gibi. Eskinin deyişiyle katrilyonlardan bahsediyoruz ve bu rakamlar günlük ekonomik yaşantıyı yansıtıyor.

Bu tablo karşısında borcunu, çekin ödeyemeyenler bir o kadar da bunları tahsil edemeyenler ve zora girenler için enflasyonun düşmesi, bütçe açığının kapanması, doların gerilemesi ne kadar önemli ve anlamlı?İşin tefecilik, mafya ve diğer sosyolojik ve psikolojik boyutunu da eklersek ekonominin karanlık yüzünün maliyeti ağırlaşıyor ve giderek yayılıyor beyler!