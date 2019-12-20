Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren sanayici ve iş insanlarının düzenlediği toplantıya katıldı.

Savunma, medikal, iş makinaları ve inşaat gibi birçok sektörden üreticinin katıldığı toplantıya Başkan Yaşar’ın yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Lale Karabıyık, CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu ve Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve bölgede faaliyet gösteren çok sayıda iş insanı katıldı.

“Eğitimi düzeltmeden işsizliği bitiremeyiz”

Eğitim sisteminin yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Yaşar “Bugün yaşadığımız işsizlik sorununu ele aldığımızda üniversite mezunlarının yüksek oranda olduğunu görüyoruz. Karşılığı olmayan fakültelerden mezun olan çocuklarımız, mezun olunca iş sıkıntısı çekiyor. Dünya bunu günümüz koşullarına uygun meslek liseleri ile çözmüş durumdadır. Eğitimi düzeltmeden işsizliği düzeltemeyiz. Yerel yönetimler ülkenin refahı için sadece kentte bulunan düzeni değil ticareti de geliştirmelidir. Göreve geldiğimiz günden beri ticaretle uğraşan vatandaşa, üreticiye destek oluyoruz, yaşanan sıkıntılara duyarsız kalmıyoruz” şeklinde konuştu.

Aydın, kamu kurumlarının ilgisizliğinden yakındı

OSTİM’in 1967 yılında faaliyete başlayan Ankara’nın ilk sanayi girişimcilik hikayesi olduğunu, 13 bine yakın orta ve küçük ölçekli işletmeye ev sahipliği yaptığını anlatan OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da “Savunma, havacılık, medical, kauçuk, iş ve inşaat makinaları, raylı sistemler, yenilenebilir enerji gibi bir çok sektörde faaliyet gösteren işletmelere ev sahipliği yapıyoruz ama devletle iş yapamıyoruz. Talebimiz birçok ülkeye ihracat yapan bu işletmelerimizi devlet kurumlarının da tercih etmesidir. Ellerinin altında yerli firmalarımız varken dış ticarete yönelmek ülkemize yapılan en büyük kötülük, işletmelerimize yapılan en büyük haksızlıktır” dedi.

“İthale değil kendi üreticine destek ol”

Ekonomide yaratılan hasılanın halkın tüm kesimine adil dağıtılması gerektiğini belirten Öztrak “Yaşadığımız bu sıkıntılı sürecin çözümü bellidir. İktidar, sürdürülebilir maliye, para ve çevre politikalarını hayata geçirmelidir. Ayrıca en kısa zamanda israfın önüne geçmeliyiz. Her ürünü dışarıdan ithal etmek yerine kendi sanayicimizi ve üretenlerimizi desteklemeliyiz. Bütün bunların yanında iş insanlarını uzun süreli yatırıma teşvik etmek için yargı bağımsızlığının sağlanması gerekiyor. İdarenin hesap verme mekanizmalarının güçlendirilmesi, ekonominin düzelmesine ve insanlarda adalet duygusunun daha fazla yara almamasına olanak sağlayacaktır” ifadelerinde bulundu.