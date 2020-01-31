İş, ekonomi, siyaset, cemiyet ve medya dünyasının seçkin isimlerinin ödüllendirildiği ‘Ekonomi’nin En’leri Zirvesi Ödülleri’nde Yılın Başarılı Sağlık Turizmi Markası Ödülü Emsey Hospital’ın oldu.

Ekonomize Dergisi’nin bu yıl 11. kez düzenlediği “Ekonominin En’leri Zirvesi Ödül Töreni” sahiplerini buldu. İş, sanat ve medya dünyasının ünlü isimlerinin katıldığı törende renkli anlar yaşandı. Yılın Başarılı Sağlık Turizmi Markası Ödülü’ne layık görülen Emsey Hospital’ın ödülünü Emsey Hospital Yönetimi’nden Mikail Sürer aldı. Sürer, yaptığı konuşmada Türkiye’nin sağlık turizmindeki potansiyelini, hedeflerini ve mevcut durumunu değerlendirdi. Sürer, “Emsey Hospital olarak, güçlü bir ülkenin güçlü bir hastanesiyiz. Gücümüzü ülkemizden ve milletimizden alıyoruz. Ülkemiz 2002 yılından itibaren sağlıkta bir devrim geçirdi. Bugün tüm sağlık inovasyanlarını, ülkemiz kamu ve özel hastaneleri, yakından takip etmekte ve yerinde uygulamaktadır. Dolayısıyla, bugün Amerika’da alınan bir tedavi ile ülkemizde alınan bir tedavi arasında bir fark olmadığını söylemek isterim” dedi.