Beyaz eşya, konut ve otomobil, Bizim ekonomimizdeki hareketliliği gösteren en önemli göstergelerden üçü. Ancak bu sektörlerdeki gidişat ekonomide yaşanan sıkıntıları net bir şekilde yansıtıyor.

Otomobilde üretim, onca ihracata rağmen iç piyasanın daralmasıyla geçen oluşan gerileme geçen Ekim ayındaki yüzde 17.2 oranından Kasım ayında yüzde 22.6’ya ulaştı.

Beyaz eşyada her ne kadar resmi kayıtlara göre geçen Kasım ayında yüzde 6.4 oranında artış olsa da Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin raporlarına göre geçen yıl genelinde iç satışlar yüzde 17 oranında daraldı.

Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın üretimleri ve satışlarını baz alan çalışmaya göre tüm sektör yüzde bir küçüldü, üstelik bu kadar vergi indirimlerine rağmen. Bu vergi indirimlerinin işe yaramadığını 2018 bütçesinde en az bir milyar liralık vergi kaybı ile netleşti.

Konut ise artık inkar edilemeyecek, tozpembe gösterilemeyecek kadar zorda. TÜİK’e göre, geçen yıl ülke genelinde geçen yıl bir milyon 375 bin 398 konut satış sonucu el değiştirdi. Konut satışları 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 2.4 düştü. Bu, verilerin yayımlanmaya başlandığı 2013 yılından bu yana kaydedilen yıllık bazdaki ilk düşüş olarak kayıtlara geçti.

YUMURTA, SÜT DE AZALIYOR

Biraz da sofralar bakalım. TÜİK’e göre, tavuk yumurtası üretimi geçen Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3, kesilen tavuk sayısı binde 2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azaldı. Tavuk eti üretimi de sırasıyla yüzde 4,1 ve yüzde 2.5 geriledi.

Toplanan inek sütü miktarı, geçen Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre binde 8 düştü. Aynı dönemde ticari işletmeler tarafından üretilen içme sütü bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9, inek peyniri binde 3, yoğurt üretimi binde 5 azaldı.

Oranların küçük olduğuna bakmayın. Binlerce tona vurduğunuzda rakamlar çok büyük.

POMPADAN KAÇIŞ

Ve en son akaryakıt tüketimi. Geçen sonbaharda fiyatlar artışları vergi gelirlerinden karşılanan akaryakıt tüketiminde de ciddi azalma yaşanıyor. Başka bir deyişle vatandaş en çok tasarrufu burada gösteriyor.

TÜİK’in perakende satış endeksine göre geçen Kasım ayında akaryakıt satışları yüzde 7.1 azaldı. Akaryakıt satışları bir önceki yılın aynı ayında yüzde 6.6 artmıştı.

Bu rakamlar, ne kadar görmek, anlamak istemesek te günlük ekonominin geldiği durumu tüm çıplaklığı ile yansıtıyor. Büyük çoğunluğu Kasım ayına ait olan verilerin Aralık ayında daha da gerilediğini söylemek mümkün.

Gerekçesi, nedeni ne olursa olsun, üretimin, arzın, talebin düştüğü bir ekonomik ortamı aflarla, yapılandırmalarla, taksitlendirmelerle, muafiyetlerle, yeni kredilerle canlandırmak ne kadar istikrar getirir?

Eğer dengelenme bu ise ekonomi azalma yoluyla dengesini buluyor.